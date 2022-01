Sanremo 2022, star dell’Ariston a rischio esclusione: un errore gravissimo. Tutti il pubblico con il fiato sospeso, può scattare la squalifica

Manca meno di un mese al via del Festival di Sanremo 2022, l’ultimo diretto e condotto da Amadeus. Tornerà il pubblico all’Ariston e ci saranno 25 cantanti in gara, con i Big mescolati ai Giovani, tutti insieme per un concorso unico. Ma saranno veramente 25 come da regolamento?

Già, perché il colpo di scena sta per essere servito e sarebbe anche clamoroso perché uno degli artisti più attesi rischia seriamente di essere estromesso dal Festival. Come racconta il portale All Music Italia, infatti, Gianni Morandi potrebbe non arrivare mai sul palco dell’Ariston.

Ma cosa ha fatto di così grave? Semplice, sulla pagina Facebook del cantautore di Monghidoro sarebbe stato pubblicato per errore un post con il video nel backstage della canzone inedita in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022, ‘Apri tutte le porte’, scritta da Jovanotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, a rischio per Covid? Spunta l’indiscrezione

Sanremo 2022, star dell’Ariston a rischio esclusione ma è già successo in passato

Prima di accorgersi della gaffe e di cancellare il post incriminato sono passati alcuni minuti. E quindi potenzialmente sono molti quelli che hanno potuto ascoltare in anteprima tutta a parte della canzone. Una disdetta, perché i brani in gara per regolamento devono essere inediti e mai sentiti da nessuno.

Per ora nessun commento da parte di Morandi ma anche della Rai, univa a poter prendere una decisone definitiva sulla eventuale squalifica del bramo e del suo interprete. Ma la vicenda ricorda moto da vicino quanto era successo l’anno scorso con ‘Chiamami per nome’ cantata da Fedez in coppia con Francesca Michielin.

Anche allora il rapper per sbaglio aveva postato un video nel quale si poteva ascoltare una parte della canzone. Allora la Rai decise di non decidere, lasciandoli in gara. Nel caso, cosa succederà con uno degli artisti più attesi a Sanremo 2022?