Sanremo 2022, a rischio per Covid? Spunta l’indiscrezione

Manca sempre meno alla 72esima edizione del festival di Sanremo. Ecco cos’è a rischio per la pandemia: l’indiscrezione

Manca sempre meno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e intanto si parla di cosa potrebbe essere a rischio causa Covid-19. Negli ultimi due anni l’attesissima kermesse sanremese è stata oggetto di rivisitazioni e continui cambiamenti proprio a causa della pandemia che persevera in tutto il mondo.

Lo scorso anno ricordiamo che il Festival è slittato di un mese per l’alto numero di contagi. Inoltre, gli artisti hanno dovuto fare a meno del pubblico in sala, cosa che quest’anno non dovrebbe accedere. Difatti, attualmente i teatri sono aperti e dunque accessibili al pubblico. Intanto, dubbi a parte, proprio in queste ore è arrivata una certezza: come conferma Tv Blog, la kermesse sanremese avrà inizio l’1 febbraio e durerà cinque giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, l’ultima idea è incredibile: sarebbe la prima volta in assoluto

Sanremo 2022, cos’è a rischio per Covid: si attende il prossimo decreto a febbraio

La pandemia ha penalizzato il mondo dello spettacolo ma nonostante vi sia un’impennata di contagi, l’attesissima kermesse sanremese non dovrebbe essere oggetto di significativi cambiamenti. Come dicevamo, Tv blog ha confermato la data d’inizio: l’1 febbraio 2022.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Orietta Berti lascia tutti a bocca aperta: arriva un’importantissima rivelazione

Ma a differenza del Festival, potrebbero essere a rischio gli eventi che fanno da cornice alla kermesse. Difatti, il decreto legge in vigore fino al 31 gennaio vieterebbe gli assembramenti anche negli spazi all’aperto. Qualora quest’ultimo dovesse essere prorogato, a quel punto molti eventi che circondano il Festival di Sanremo non avrebbero luogo.