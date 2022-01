Royal Family, la mossa a sorpresa del Principe Carlo: cambio epocale. Il futuro Re vuole apportare una modifica importante

E’ questione di tempo. Il principe Carlo è in attesa di prendere il posto della Regina Elisabetta sul trono d’Inghilterra. A 73 anni aspetta il suo momento da tempo e come primo in lista di successione non sta tralasciando nulla in fatto di preparazione. Sa benissimo che un ruolo del genere richiede una giusta dose di competenze, oltre ad un buon appeal nei confronti del popolo. Proprio per questo nell’ultimo periodo il principe di Galles ha promosso iniziative di carattere benefico sia per il tema ambientale che per la pandemia. Il primogenito di Elisabetta e Filippo sta valutando alcune mosse da rendere esecutive una volta che sarà Re. Secondo l’esperto reale Neil Sean, Carlo si sta adoperando per rendere Buckingham Palace una “casa permanente” per i reali.

Parlando sul suo canale YouTube, Sean ha dichiarato: “Il principe Carlo sta maturando l’idea di portare in modo sempre più stabile la monarchia all’interno di Buckingham Palace. Crede davvero che sia il fulcro della vita reale“.

Poi ha aggiunto: “Tutti gli occhi sono puntati su Buckingham Palace quando c’è un grande evento reale, di respiro internazionale. L’intento di Carlo è quello di riunire tutti i componenti principali della Royal Family all’interno dello stesso Palazzo. Un vero quartier generale permanente nel centro di Londra“.

LEGGI ANCHE >>> Un giorno indimenticabile per la Regina Elisabetta: nessuno lo immaginava!

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, il gesto che ha sorpreso tutti: è la prima volta che accade

Royal Family, la mossa a sorpresa del Principe Carlo: Buckingham Palace sempre più centrale

A dare manforte a questo ragionamento è stato anche il corrispondente reale del Sunday Times, Roya Nikkah, che ha aggiunto: “La linea ufficiale procede in questa direzione. Carlo ha detto a molte persone che la distinzione potrebbe essere tra la vita istituzionale e quela privata. Al massimo potrebbe optare per uno spostamento integrale delle mansioni lavorative all’interno di Buckingham Palace, come vero e proprio quartier generale della monarchia, potendo mantenere la residenza all’interno di Clarence House, a Highgrove“.

Alcuni, come i biografi reali Ingrid Seward e Richard Kay, hanno aggiunto invece che non pensano che il principe Carlo si trasferirà a Buckingham Palace quando diventerà monarca. Quello che sembra essere un argomento di poco conto, in realtà, riguarda anche gli equilibri all’interno di una delle famiglie più importanti del mondo. Il mantenimento delle tradizioni è quasi tutto nel Regno Unito e ogni scelta verrà presa in tal senso.