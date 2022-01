Più di mezza Italia in giallo, alcune Regioni rischiano la zona arancione: tutte le regole

Con Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia salgono a 11 le Regioni entrate in zona gialla. Prima di loro c’erano Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, PA Bolzano, PA Trento e Veneto. Con il nuovo decreto comunque, grazie al Super Green pass, chi è vaccinato o guarito potrà svolgere tutte le attività.

Le regole previste in zona gialla

Il passaggio in fascia gialla non cambia nulla per quanto riguarda le regole. La mascherina all’aperto, oltre che al chiuso, è infatti obbligatoria in tutta Italia. Nei ristoranti e nei bar non c’è più la norma di stare seduti allo stesso tavolo con massimo altri 3 commensali (4 in totale), quindi bisogna solo esibire il Super Green pass anche per consumare al bancone, come in tutta Italia.

Le Regioni a rischio zona arancione

Tra le Regioni a rischio zona arancione ci sono la Liguria, la Calabria e la provincia di Trento. Se la curva epidemiologica continuerà a salire, i reparti ospedalieri potrebbero raggiungere i limiti previsti.

Le regole della zona arancione

In zona arancione tutte le attività restano aperte, ma in bar e ristoranti è possibile entrare solo se si è in possesso del Super Green pass.

Chi ne è sprovvisto non può uscire dal proprio Comune di residenza se non per motivi di “lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio Comune”; non può accedere a impianti in risalita delle piste da sci e ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.