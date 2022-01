Paolo Bonolis, Mediaset ha deciso: cambia tutto all’improvviso

Mediaset ha deciso: posticipato l’appuntamento con Paolo Bonolis che si prepara allo scontro con Rai Uno. Tutte le novità sui palinsesti

Mediaset cambia i palinsesti di questo mese. Il prossimo 9 gennaio era previso il debutto di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con “Avanti un altro! Pure di sera” ma, come riporta anche DavideMaggio.it, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di posticipare al 16 gennaio il seguitissimo game show.

Nessun cambio di programma invece per la classica versione del programma condotto da Bonolis, “Avanti un altro” che, andrà regolarmente in onda nel giorno prestabilito: domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 18:50 su Canale Cinque.

Paolo Bonolis, posticipato l’appuntamento con Avanti un altro! Pure di sera: lo scontro tra Mediaset e Rai Uno

Paolo Bonolis in onda su Canale Cinque con Avanti un altro! Pure di sera, a partire dal 16 gennaio 2022, andrà a scontrarsi con la fiction di Rai Uno che vede protagonista la talentuosa e bellissima Serena Rossi: La sposa.

Come dicevamo, però, Avanti un altro non subirà alcun cambiamento. Difatti, l’appuntamento con la versione ‘originale’ del game show resta fissato per il 9 gennaio 2022. Al fianco di Paolo Bonolis non mancherà Luca Laurenti. I due ormai sono una coppia collaudata che piace moltissimo al pubblico di Canale Cinque. Infine il seguitissimo game show si presenterà con tantissime novità tutte da scoprire.