È stato ufficialmente diramato il palinsesto 2022 di Rai 1. Tantissime novità e altrettanti ritorni attendono il pubblico da casa.

L’anno nuovo è appena iniziato e sono già tante le novità del 2022. In primis quelle che riguardano il nuovo palinsesto della Rai che nei giorni scorsi ha reso noti i dettagli delle programmazione e degli orari. Novità, conferme e ritorni hanno infiammato il pubblico che non attende altro che il motore Rai accende i motori e lanci le nuove programmazioni.

Come anticipato in precedenza, a rivelare i palinsesti 2022 di Rai Uno è stata Rai Pubblicità. Prima di passare ad altro, meglio iniziare dallo show più atteso dell’anno: il Festival di Sanremo. Per l’edizione 2022 la kermesse musicale andrà in scena per ben cinque serate, già confermate da diverso tempo, dall’1 al 5 febbraio prossimi. Amadeus per il terzo anno consecutivo proverà a battere il record di ascolti dell’anno passato.

Su Rai Uno ogni lunedì sera in prima serata andranno in onda Non mi lasciare, dal 31 gennaio, la seconda stagione di Makari, dal 7 al 21 febbraio, e infine la tanto attesa terza stagione di Nero che verrà trasmessa a metà dal 28 febbraio.

Leggi anche >>> “Tra 10 giorni vado via”, si avvicina il ritiro dal GF Vip: fan scossi

Palinsesto Rai 1 2022, ritorni e tantissime novità: quante sorprese!

Il martedì sera andrà in onda la terza stagione de L’amica geniale, trasmessa da Rai Uno dall’8 febbraio al 1 marzo. Sempre il secondo giorno della settimana sarà inoltre possibile vedere la serata di Studio Battaglia dal 15 al 22 marzo e del film A muso duro l’8 marzo. Il Giovedì, dal 10 marzo, andrà in onda la nuova stagione di Don Matteo e la seconda stagione di Doc nelle tue mani, dal 13 gennaio al 2 marzo.

Per quanto riguarda la domenica su Rai Uno andranno in onda in prima serata La Sposa, il 30 gennaio, Lea e i bambini degli altri, dal 6 al 27 febbraio, e infine Vincenzo Malinconico Avvocato dal 6 al 27 marzo.

Per chiudere la terza edizione di Il Cantante Mascherato – show condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda tutti i venerdì dall’11 febbraio al 25 marzo, e il ritorno di Affari tuoi – Formato famiglia dal 12 febbraio al 12 marzo.