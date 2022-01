Nuovo eliminato al GF Vip 6: il pubblico ha deciso le sorti dei concorrenti

Il sondaggio prima della puntata di stasera parla chiaro: il pubblico ha deciso chi vorrebbe fuori dalla Casa del GF Vip 6

Nell’ultima puntata di venerdì 28 dicembre, Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica Calemme sono finiti al televoto. Questa sera, su Canale 5, è attesa la prima puntata del 2022 che mostrerà anche come i gieffini hanno passato il capodanno.

Tuttavia, per qualcuno di loro il 2022 potrebbe cominciare col botto, ma fuori dalla Casa di Cinecittà perché il GF Vip 6 va avanti e settimana dopo settimana ci sono nuovi eliminati. Dal sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it è emerso chi è il meno votato dal pubblico.

GF Vip 6, chi sarà l’eliminato di stasera?

Sul forum del Grande Fratello, in 1.578 hanno votato il loro preferito, il concorrente da salvare. Come si evince dai risultati, Barù è quello che ha ottenuto più voti con il 38,85% delle preferenze, seguito a ruota da Federica Calemme che ha ricevuto il 28,45 di voti. Con circa il 19% in meno delle preferenze, Eva Grimaldi ha ottenuto il 21,61% di voti e, per ultimo, c’è la new entry Alessandro Basciano che, evidentemente, non è ancora arrivata al pubblico con solo 11,09% di preferenze.

Nonostante l’ex Temptation Island sia arrivato ultimo nel sondaggio effettuato per i fan del reality show, è improbabile pensare che possa già abbandonare la Casa, essendo entrato da poco ed avendo creato già tantissime dinamiche tra Sophie e Soleil, gli autori cercheranno di tenerselo stretto.