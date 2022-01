“Male ovunque”, ex Isola dei Famosi è positivo al Covid: fan in ansia

“Welcome 2022” e la foto del tampone positivo: l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha affermato di aver contratto il Covid

Il naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sta male dopo aver contratto il Covid. Andrea Cerioli ha postato una foto, poche ore fa, con un tampone rapido risultato positivo e con scritto: “Welcome 2022” con evidente ironia per l’inizio anno col botto.

LEGGI ANCHE > > > Massimo Ranieri, spunta un segreto sbalorditivo: mondo dello spettacolo senza parole!

NON PERDERTI > > > Ex gieffino all’Isola dei Famosi 2022: nuovo concorrente per Ilary Blasi

L’ex naufrago ha confessato di non essere totalmente asintomatico, anzi. Nonostante siano, fortunatamente, cose da poco conto, Andrea Cerioli non è al pieno della sua forma e pertanto costretto al riposo.

LEGGI ANCHE > > > Belen Rodriguez parte per un nuovo viaggio: con lei una persona speciale

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli non sta bene: le sue condizioni

Qualche ora fa, in seguito alla foto del tampone, Andrea Cerioli ha postato un altra storia su Instagram in cui ha spiegato di non sentirsi al top: “Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion. Male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi inizio il Trono di Spade, mi godo Derek e i gattini. Arianna la chiudo in terrazzo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 21, c’è la data della prima trasmissione di gennaio: tutte le anticipazioni

Cerioli ha ironizzato sul fatto che sarà costretto ad un periodo di quarantena a stretto contatto con la sua fidanzata, Arianna Cirrincione, con cui approfitterà del tempo per vedere la serie TV. Anche quest’ultima ha commentato su Instagram: “Siamo un po’ a pezzi. Ci riposiamo un po’ e iniziamo il Trono di Spade”.