La Juventus riabbraccia un campionissimo: il ritorno fa impazzire i tifosi. Allegri può sorridere in vista del futuro

Il mercato di gennaio si è aperto ufficialmente oggi e andrà avanti sino al 31 gennaio. Quella che una volta veniva definitiva come la “finestra di riparazione” è diventata una pagina importante per il rafforzamento delle squadre. Anche la Juventus non sta perdendo tempo e potrebbe muovere qualcosa di importante per l’attacco. Morata è destinato ad andare al Barcellona e se non sarà subito accadrà a giugno. I bianconeri hanno individuato Mauro Icardi come soluzione in prestito per l’immediato, mentre Gianluca Scamacca è il profilo individuato per costruire il futuro. Le grandi manovre però riguardano anche il centrocampo. L’arrivo la scorsa estate di Manuel Locatelli non è bastato per risollevare un reparto apparso in grossa difficoltà nelle ultime stagioni. Serve un profilo in grado di alzare il livello qualitativo e il nome è sempre lo stesso: Paul Pogba.

La Juventus riabbraccia un campionissimo: Pogba è davvero a un passo

Il francese non si è mai espresso così bene come quando militava con i bianconeri. Attualmente è finito ai margini del progetto del Manchester United e anche il nuovo tecnico Ralf Rangnick non intende puntare su di lui. Il tedesco diventerà direttore sportivo dei ‘Red Evils‘ dalla prossima stagione e opererà le scelte del mercato. Pogba non rinnoverà il suo onerosissimo contratto (15 milioni l’anno) e andrà via a parametro zero. Su di lui, oltre alla Juventus c’erano Psg e Real Madrid, ma per motivi diversi si stanno defilando. I parigini hanno virato, secondo il ‘Sun‘, su Conor Gallagher, talento del Chelsea che sta facendo sfracelli con il Crystal Palace, mettendo sul piatto 60 milioni di euro. I ‘Blancos‘ di Ancelotti sembrano avere adesso altre priorità, incentrare su Haaland e Mbappè, su cui verrà destinato il grosso del budget estivo. Questo apre una corsia privilegiata per la ‘Vecchia Signora‘, con lo stesso Pogba ancora molto legato ai colori bianconeri. A giugno il ritorno può diventare realtà e i tifosi già sognano con il ‘Polpo‘. Allegri può sorridere.