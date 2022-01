Grande Fratello, tremendo lutto per l’ex concorrente: “Nessuno merita di morire da solo” – FOTO

L’ex concorrente del Grande Fratello sta affrontando un lutto che lascia un vuoto incolmabile: lo straziante ricordo sui social

Laura Torrisi ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello e da lì in poi, la modella siciliana, ha riscosso un discreto successo, pur non vincendo il reality show che, allora, non esisteva nella sua edizione VIP.

Sempre sorridente sui social, Laura Torrisi si è trovata ad affrontare un terribile lutto, all’alba del 2022 che l’ha segnata e sconvolta. La dedica sui social, per quanto commovente e straziante, ha fatto il giro del web.

Grande Fratello, Laura Torrisi sconvolta dal lutto: la dedica su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi era molto legata a sua nonna, proprio poche settimane fa, in occasione dell’uscita del suo libro PS Scrivimi Sempre, era passata a trovarla a Catania per un saluto. In occasione dell’incontro, l’ex gieffina pubblicò un post su Instagram per rimarcare l’importanza della figura dei nonni per i nipoti.

Ciò che rende più amaro l’addio è com’è stato dovuto fare in ottemperanza ai protocolli anti-Covid: “Trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno”.