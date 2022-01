GF Vip 6, confessione pazzesca: “C’è attrazione ma fuori è diverso”. E’ subito polemica

A poche settimane dal suo ingresso nella casa del GF Vip 6, Alessandro Basciano finisce al centro delle polemiche: dichiarazioni choc su Sophie

Dopo i confetti escono i difetti. E’ il caso di dirlo per Sophie Codegoni e il new entry Alessandro Basciano. Tra i due concorrenti del GF Vip 6 c’è interesse ed è esploso il primo bacio appassionato ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è finito al centro delle polemiche per delle dichiarazioni fatte a Gianmaria Antinolfi.

Il bel modello, sotto gli occhi indiscreti del GF Vip, ha chiosato: “Fuori è un altro discorso”. Con queste parole Basciano si riferiva al fatto che nella casa più spiata d’Italia si è in pochi e dunque l’interesse deve ‘per forza’ ricadere su qualcuno: “L’attrazione ce l’ho avuta io come ce l’hai avuta te perché comunque non è brutta. – Parlando di Sophie. – Ma quando le confronti con altre donne…“.

Basciano al centro delle polemiche al GF Vip 6: i dubbi su Sophie Codegoni

Le parole di Alessandro Basciano hanno scatenato una pioggia di polemiche sul suo conto. L’ex tentatore di Temptation Island, parlando di Sophie Codegoni con Gianmaria Antinolfi, ha sottolineato che c’è attrazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, ma fuori dalla casa per lui le donne sono altre.

“È come quando vai al paesino e ci sta la più bella che se la tira! Poi però la porti a Milano e crolla tutto”, ha continuato il bel modello trovando l’appoggio dell’imprenditore napoletano. Basciano ha sottolineato che fuori dalla casa di Cinecittà ci sono “altre mille donne che sono superiori”. Staremo a vedere questa sera se Alfonso Signorini deciderà di portare a galla queste dichiarazioni per scoprire la reazione della Codegoni che al momento è all’oscuro di tutto.