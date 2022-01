Charlene di Monaco, l’ultima notizia è davvero terribile: dolore devastante

Torna a parlare Charlene di Monaco dopo un lungo silenzio. La principessa dà l’ultimo saluto all’arcivescovo Desmond Tutu: dolore devastante.

Dopo un lunghissimo silenzio è tornata a parlare Charlene di Monaco. Infatti la principessa monegasca ha scritto sui suoi canali social un toccante messaggio di addio. Nel suo profilo Instagram è apparso un messaggio che recita: “Mio caro amico, ci mancherai“, un messaggio tristissimo che fa capire il grave lutto che l’ha colpita. Il post di cordoglio è per l’arcivescovo Desmond Tutu, connazionale scomparso a poche ore dall’anno nuovo.

Insieme a Nelson Mandela, Tutu ha contribuito nella lotta contro l’apartheid in Sudafrica. Charlene ha poi continuato il messaggio scrivendo: “So che ora sei accanto ai nostri padri. Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace“. Questo è il primo post ufficiale condiviso sui social dopo l’addio a Montecarlo, per proseguire la sua riabilitazione in una clinica specializzata in Svizzera.

PER VISUALIZZARE IL POST SU INSTAGRAM -> CLICCA QUI !

POTREBBE INTERESSARTI >>> Belen Rodriguez parte per un nuovo viaggio: con lei una persona speciale

Charlene di Monaco, primo messaggio dopo l’addio al Principato: cosa succede

La riservatezza di Charlene in questi mesi ha alimentato le voci di un suo addio definitivo al Principato di Monaco. Infatti la principessa sarebbe stufa della vita di Corte, maturando quindi indifferenza per quanto riguarda la famiglia e soprattutto gli obblighi da osservare nel Principato. Una situazione insostenibile quindi per la principessa, che avrebbe deciso di continuare la sua riabilitazione in un centro specializzato in Svizzera.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Incidente a Capodanno per Elettra Lamborghini: il racconto della cantante

Inoltre adesso la principessa si troverebbe in uno stato di depressione, che non le permette di pensare lucidamente. Da quando è tornata dal Sudafrica, a causa di un’operazione delicata e misteriosa dall’otorinolaringoiatrica Charlene non si è più ripresa. Dopo aver trascorso pochi mesi a corte nel mese di settembre, è così tornata nel paese elvetico per prendersi una pausa dalla vita e dagli obblighi di Corte.