Il Cantante Mascherato, arriva un doppio rifiuto: come farà adesso Milly? Tra poco più di un mese al via la nuova stagione del game show

Tutti i venerdì di gennaio in prima serata su Rai 1 ci aspetta Carlo Conti con Tali e Quali, la versione del suo show dedicata a persone comuni imitatori di cantanti famosi. Poi il 4 febbraio, la penultima serata del Festival di Sanremo 2022, ma dalla settimana successiva c’è un appuntamento che catturerà tutti. Comincerà infatti la nuova stagione de Il Cantante Mascherato, ancora con Milly Carlucci.

La formula del game show di Rai 1 è quella consolidata nel tempo: in gara infatti ci saranno 12 cantanti, o aspiranti tali, travestiti con maschere bellissime e stranissime. Toccherà alla giuria presente in studio e al pubblico da casa indovinare che si cela sotto, con i pochi indizi svelati puntata dopo puntata.

Ovviamente non sappiamo quali saranno i concorrenti, non sono ancora state svelate le maschere e allora tutta l’attenzione al momento è concentrata sulla giuria. Dalle prime anticipazioni sappiamo che i giurati saranno ancora una volta cinque, ma i nomi sono ancora avvolti nel mistero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, confessione pazzesca: “C’è attrazione ma fuori è diverso”. E’ subito polemica

Il Cantante Mascherato, arriva un doppio rifiuto: i posti sono ancora liberi

In realtà almeno tre nomi sembrano confermati, quelli di Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna. Non ci saranno invece più, rispetto all’ultima edizione, Patty Pravo e Costantino della Gherardesca che lasceranno il loro posto a nuovi personaggi amatissimi. Ma chi li sostituirà?

Nelle ultime ore con insistenza sono stati fatti due nomi, entrambi ex concorrenti di Ballando con le Stelle appena terminato. Uno è Morgan e l’altra Arisa che ha appena vinto in coppia con Vito Coppola lo show danzereccio e ha anche partecipato come concorrente a Il cantante Mascherato.

Ora però il portale Bubinoblog smentisce tutto. Non è ancora una notizia ufficiale, ma entrambi sembrano orientati e rifiutare la proposta per dedicarsi ad altri impegni. Sarebbe stato bello, ma non praticabile. E allora su chi virerà Milly Carlucci per la sua giuria di qualità?