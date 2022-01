Bloccati a 3mila metri sulla funivia: salvate 21 persone in New Mexico

Ventuno persone sono state salvate mentre erano intrappolate a 3mila metri d'altezza in due cabine di una funivia di Albuquerque, in New Mexico. A causare il guasto è stato il ghiaccio che si è formato sui cavi della Sandia Peak Tramway. Nelle cabine c'erano gli impiegati della funivia e quelli di un ristorante che si trova sulla montagna. L'incidente è avvenuto intorno alle 21, mentre i soccorsi - a causa del maltempo, sono stati avvertiti sono alle 3 di notte. Le operazioni si sono concluse, per fortuna felicemente, solo all'una di pomeriggio del giorno successivo.