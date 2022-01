Belen Rodriguez parte per un nuovo viaggio: con lei una persona speciale

Nuovo viaggio per Belen Rodriguez, che parte insieme ad una compagna ‘speciale’. Vediamo dove e diretta ed in compagnia di chi è.

Dopo qualche giorno di relax in occasione delle vacanze natalizie, Belen Rodriguez è pronta a partire per una nuova vacanza all’estero. Infatti la 37enne ha deciso di passare un po’ di tempo lontana dagli amati figli Santiago e Luna Marì. Ma in questo periodo di festività in molti hanno potuto notare la mancanza di Antonino Spinalbese al suo fianco. I rapporti tra i due sembrerebbero sempre più tesi, con la rottura che oramai è imminente.

Nonostante un rapporto in procinto di finire, la modella ha deciso di condividere con i suoi oltre 10 milioni di followers come ha iniziato questo 2022. L’argentina è reduce dalle feste di Natale trascorse con i suoi cari: mamma Veronica, papà Gustavo, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Dopo delle stories in sauna, la showgirl ha deciso di sfoggiare anche il suo nuovo taglio. Belen adesso però è pronta a partire nuovamente ed in sua compagnia ci sarà Patrizia Griffini, hair-stylist 55enne. Andiamo quindi a vedere dove andranno le due.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Giucas Casella lo confessa ai coinquilini: “È successo in collegio”. La rivelazione sorprendente

Belen Rodriguez in viaggio con Patrizia Griffini: dove sono dirette le due

Belen Rodriguez quindi è in procinto di partire con l’amica Patrizia Griffini. Le due infatti voleranno prima in Spagna e poi in Uruguay, per altre vacanze invernali. Nel biglietto pubblicato sulle Stories, infatti, si possono leggere le due destinazioni, la prima a Madrid mentre la seconda è Montevideo. La modella ha quindi deciso di portare i followers con sé sopra al volo, con i fan della 37enne che potranno godersi le bellezze dei due paesi attraverso le stories della modella.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Incidente a Capodanno per Elettra Lamborghini: il racconto della cantante

Inoltre in casa Rodriguez sembrerebbe agli sgoccioli la relazione con Antonino Spinalbese. In queste ore è arrivato l’ennesimo messaggio velato della modella che fa presagire ad una crisi tra i due. Infatti la 37enne ha scritto: “Stai sempre vicino a persone che stanno bene e lascia che chi si lamenta costantemente faccia la sua strada. Scegli con cura gli amici e i compagni di viaggio, che a star vicini a gente felice, si vive comunque meglio“. Per molti questa è una semplice citazione, ma sono tantissimi i fan che hanno pensato ad una stoccata contro Antonino. Vederemo quindi se i due riusciranno a stare insieme anche durante questo 2022.