Belen Rodriguez senza veli si lascia andare in una confessione che ha spiazzato tutti i suoi fan. La showgirl pensa di averle anche lei.

La vita privata dei vip è un libro aperto per tutti, proprio come quella di Belen Rodriguez che non riesce mai a vivere un momento tranquillo senza che le telecamere le siano addosso. La vita privata della modella argentina ha da sempre suscitato un grande interesse nel pubblico e proprio in queste ultime ore, colpa anche della schiettezza che la contraddistingue, è finita nuovamente al centro del gossip dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni della sua sfera privata.

A cena con Patrizia Griffi, la quale ha pubblicato in queste ultime ore alcuni video nelle sue storie su Instagram, Belen Rodriguez parla con l’amica e a un certo punto tra il serio e il faceto si lascia andare in una confessione.

Belen Rodriguez, clamorosa confessione: “Penso di averle anche io” – VIDEO

La Griffi ridendo ha notato che Belen Rodriguez ha usato il filtro delle corna per una storia da pubblicare su Instagram e così, cogliendo la palla al balzo, l’ha messa nelle condizioni di parlare delle corna. A quel punto Belen Rodriguez ha fatto una confessione choc, asserendo di pensare di essere stata tradita: “Penso di averle. Le avrò sicuramente perché dalle corna non si salva nessuno”.

Il pubblico dopo la confessione si è domandato chi mai avesse mai potuto tradirla. Dato che non sono stati fatti dei nomi si possono fare solo delle supposizioni. Alcuni ex citati dal pubblico sono Fabrizio Corona, Marco Borriello, Andrea Iannone, Gianmaria Antinolfi e infine Antonino Spinalbese.