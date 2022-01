Amici 21, c’è la data della prima trasmissione di gennaio: tutte le anticipazioni

I fan di Amici si chiedono da diversi giorni quale sarà il nuovo palinsesto del programma a partire da gennaio 2022: ecco la data della prima puntata del nuovo anno ed i dettagli sulla trasmissione in daytime.

È da prima di Natale che sia le puntate di Amici 21 che le trasmissioni in day-time sono state interrotte. La mancanza di chiarezza riguardo le date in cui il talent-show condotto da Maria De Filippi riprenderà il prossimo anno hanno generato numerose indiscrezioni, anche se ormai è diventato sempre più chiaro il possibile palinsesto del programma.

Per quanto riguarda il serale è ormai certo da diverse settimane che inizierà a marzo, sicuramente dopo la fine di C’è posta per te. La data, però, non è ancora stata resa nota. Per quanto riguarda la prima trasmissione di gennaio 2022 di Amici, sembrerebbe che ci sia già una data probabile della messa in onda.

Amici, quando tornerà in onda a gennaio 2022: la data

C’è già la data della prima puntata di gennaio 2022 di Amici, e sarebbe il giorno 10 del mese. A conferma di quanto sostiene gossipetv.it, ci sarebbe anche il contemporaneo ritorno sul piccolo schermo di un altro programma storico di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Le registrazioni, dunque, dovrebbero essere effettuate il 5 gennaio.

Gli spettatori sono anche ansiosi di sapere il destino di Nicol e Rea. Rudy Zerbi, infatti, sembra volerle mettere in discussione all’interno del reality show. Per saperne di più e scoprire come hanno trascorso le vacanze natalizie all’interno della casetta insieme agli altri alunni della scuola, si potrà seguire il day–time, che dovrebbe ripartire il 10 gennaio.

Ecco gli auguri di buon anno da parte degli alunni di Amici 21: