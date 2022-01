WhatsApp, nuova importante minaccia per gli utenti: fate tutti attenzione

Spunta su WhatsApp una nuova minaccia per tutti gli utenti. Andiamo a vedere come fare attenzione, evitando ogni insidia sull’applicazione.

Nel corso dell’ultimo anno WhatsApp si è aggiornata di continuo rilasciando delle nuovissime funzioni per tutti gli utenti. Non è una novità però che spesso la stessa utenza rischia di incappare in truffe da parte di alcuni malintenzionati. Sono diversi gli utenti che spesso ricevono dei messaggi strani e insoliti, che al loro interno celano dei raggiri che puntano a rubarti dati personali e del conto bancario. Infatti bisogna fare attenzione specialmente quando i messaggi in questione contengono dei link.

Infatti per mettere in pratica queste truffe, i malviventi spesso acquistano dei numeri telefonici VoIP, che spesso non sono nemmeno consentiti all’interno del servizio di messaggistica di Meta. Successivamete questi cercano le vittime da rintracciare, inviando un messaggio che recita: “Scusa, chi sei? Ti ho trovato nella mia rubrica” o “Ciao, scusami ma ho trovato il tuo numero nella mia rubrica“. Questo è solo un modo per mettersi in contatto con l’inconsapevole vittima. Il consiglio, ovviamente, è sempre quello di ignorare questo tipo di messaggi e bloccare il numero che vi ha contattato.

WhatsApp, nuova funzione per i messaggi audio: in cosa consiste

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti. Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.