Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza tutti: confessione pazzesca – FOTO

L’ormai storica dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, è tornata su Instagram con una confessione che ha lasciato tutti senza fiato: le sue parole

Grande protagonista di Uomini e Donne, Gemma Galgani non smette di stupire chi da anni la segue con passione e dedizione. La storica dama torinese, che nonostante l’età non smette di cercare il suo principe azzurro, in occasione del nuovo anno è tornata su Instagram per fare un bilancio dell’anno appena trascorso e dei buoni proposti per il 2022.

“Abbiamo salutato il vecchio anno per salutarne un altro, quello nuovo, ed incrementare quel dato anagrafico che, più passa il tempo, più ci pesa, è proprio sul trascorrere inarrestabile del tempo”, ha scritto la Galgani. La 71enne nel corso della sua riflessione ha sottolineato che il tempo vola, “ma la buona notizia è che tu sei il pilota“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Soleil Sorge, rivelazione pazzesca al GF Vip 6: “Questa cosa l’ho vissuta” – VIDEO

Gemma Galgani ritorna a stupire i suoi fan: la confessione che lascia tutti senza parole

L’acerrima nemica di Tina Cipollari, in attesa di ritornare sotto i riflettori del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, è tornata su Instagram con una lunga riflessione: “Ogni giorno abbiamo 86.400 secondi gratis, che hanno un valore inestimabile. Quando il tempo lo perdi, non può tornare indietro, puoi avere più soldi, ma non puoi avere più tempo”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Briatore-Gregoraci, il nuovo anno inizia col botto: fan della coppia entusiasti

Gemma Galgani ha sottolineato che il regalo più bello che si possa ricevere dalla persona che si ama, da un familiare, un amico, è il suo tempo: “Quello che ha dato a te sai che è soltanto tuo”. La 71enne, infine, ha rivelato di voler cominciare questo nuovo anno con un buon proposito: non sprecare il suo tempo. Infine l’augurio a chi da sempre la sostiene: “A voi gli auguri migliori, grazie per il tempo che mi avete dedicato direttamente dal mio cuore… vostra Gemma!”