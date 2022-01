Uomini e Donne, splendida notizia per un ex tronista: la famiglia si allarga. Un volto storico del dating show sta per diventare padre

Nella storia di Uomini e Donne ci sono coppie che hanno lasciato il segno più di altre, anche se alla fine pure per loro il destino è stato quello di non portare avanti la storia. Come è successo anche a Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, in assoluto tra i più amati e discussi nell’ultima decade del dating show di Maria De Filippi.

Ora il ballerino e influencer di origini argentine torna a far parlare di sè anche in Italia, nonostante da tempo sia andato a vivere in Spagna, per una svolta importante. Tra qualche mese infatti diventerà padre per la prima volta perché la sua compagna, Violeta Mangrinan, è incinta.

Loro in realtà avrebbero voluto tenere la notizia nascosta ancora un po’, perché la ragazza ha scoperto da pochissimo di aspettare un bambini ed è solo al primo mese. Ma a svelare tutto ha pensato un noto programma di gossip in onda su Telecinco e i conduttori non hanno dubbi.

Tutto era cominciato due anni fa quando Violeta, all’epoca legata a Julen de la Guerra (prezzemolino della tv d’intrattenimento spagnola) aveva partecipato a Supervivientes, l’Isola dei Famosi in versione spagnola,. In quella edizione come concorrente c’era anche Colloricchio e il loro incontro sulle spiagge dell’Honduras è stato devastante come un terremoto.

Uomini e Donne, splendida notizia per un ex tronista: è stato protagonista di una storia molto discussa

In pratica Fabio e Violeta fanno coppia fissa da due anni e per amore della ragazza lui so è anche trasferito a vivere a Madrid. Ma c’è anche altro che li lega, perché in effetti la Magrignan si era fatta conoscere in Spagna come corteggiatrice della versione spagnola di Uomini e Donne quattro anni fa.

Un po’ come Colloricchio che invece in Italia è diventato famoso presso un certo tipo di pubblico per la sua doppia partecipazione al programma di Queen Mary. Prima era stato corteggiatore di Teresa Cilia, che però gli aveva preferito Salvatore Di Carlo. Poi successivamente era stato chiamato come tronista, uscendo dal programma insieme a Nicole Mazzocato.

La loro storia, tra alti e bassi, è durata quattro anni fino al 2019. Poi la rottura, dolorosa ma anche molto rumorosa per le accuse lanciate dal ragazzo alla sua ex. Per alcune frasi dette su di lei a Supervivientes, Nicole aveva anche deciso di querelarlo. E ora Fabio rispunta come futuro papà.