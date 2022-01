Un Posto al Sole anticipazioni, dietrofront di Vittorio: pervaso dalla gelosia

Le nuove puntate di Un Posto al Sole lasceranno senza fiato gli appassionati della storica soap opera napoletana: tutte le anticipazioni

Il 2022 riserverà tantissimi colpi di scena agli appassionati di Un Posto al Sole. Stando alle anticipazioni sulle nuove puntate della soap opera napoletana, in onda da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022, al centro della scena troveremo Vittorio Del Bue. Il figlio di guido dopo aver spinto Speranza tra le braccia di Samuel, sarà inaspettatamente preso dalla gelosia.

Marina Giordano e Fabrizio, invece, vivranno un altro difficile momento. A portare malumore nella coppia, sarà il pastificio Rosato: l’industria si troverà nuovamente nell’occhio del ciclone con una fuga di notizie. Chi sarà il responsabile? La Giordano, stando alle anticipazioni, guarderà Lara con occhio sospetto.

Pervaso dalla gelosia verso Speranza e Samuel, Vittorio deciderà di non portare al termine il suo piano: le anticipazioni di Un Posto al Sole

Per motivi professionali Angela sarà nuovamente costretta a lasciare Palazzo Palladini. La sua partenza metterà a dura prova la povera Bianca: quest’ultima riceverà una sorpresa dai suoi genitori. Tornando invece alla gelosia di Vittorio verso Samuel e Speranza, lo spiker radiofonico deciderà di non portare al termine il piano concordato con l’aiutante chef di Caffè Vulcano.

Intanto, dopo la parentesi vissuta tra Riccardo e Rossella a Bolzano, il dottore cercherà di correre ai ripari. Per aiutare Rossella a far decollare la sua storia d’amore, Silvia le consiglierà di lasciarsi andare con molta più leggerezza. Presto, però, qualcosa metterà nuovamente a dura prova Riccardo e la neo-dottoressa. Non ci resta che seguire le nuove puntate di Un Posto al Sole per scoprire tutti i dettagli sulle vicende dei protagonisti.