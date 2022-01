Sanremo, incredibile Fiorello: l’annuncio lascia tutti di stucco

Incredibile annuncio riguardante Fiorello ed il suo ultimo Festival di Sanremo. A parlare è Zlatan Ibrahimovic: il campione racconta la sua esperienza.

Il grande mistero di Sanremo 2022 è la presenza di Rosario Fiorello. Lo showman catanese ha fatto perdere tracce di sé anche all’amico e collega Amadeus ed in molti si chiedono se sarà protagonista della kermesse musicale per la terza edizione consecutiva. In queste ore però un’altra personalità di spicco ha punzecchiato il comico. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, che è tornato a parlare della sua esperienza sul palco del Teatro Ariston.

Nella sua ultima intervista il bomber svedese del Milan si è raccontato a 360 gradi, raccontando anche la sua esperienza al Festival. Infatti nel Sanremo senza pubblico, Zlatan ha scherzato, ballato, cantato e recitato, riuscendo quindi a mostrare un lato sconosciuto della sua enorme personalità, mettendo a tacere i più scettici. Ibrahimovic ha spiegato di aver patito un po’ di nervosismo, ma poi Amadeus gli ha consigliato di essere sé stesso, dando vita ad un ottimo show sul palco. Se per Amadeus sono arrivate parole di elogio, lo svedese ha voluto anche lanciare una frecciatina a Fiorello.

Sanremo, Ibrahimovic lancia una frecciatina a Fiorello: “Parla troppo velocemente”

Durante la sua intervista Zlatan Ibrahimovic non ha solamente elogiato l’egregio lavoro di Amadeus, ma ci ha tenuto anche a lancaire una frecciatina Fiorello. Infatti parlando della spalla di Ama, l’attaccante del Milan ha rivelato: “Con Fiorello c’è stata meno chimica. Lui era il pilota numero 1, il pilota numero 2, numero 3; poi venivamo io e Ama. È bravo ma parla troppo velocemente, non capivo una parola“.

Nelle ultime ore si parla anche di un Ibra-bis per il prossimo Festival di Sanremo. Al momento però Amadeus, direttore artistico dell’evento, non si è ancora sbilanciato sulla sua presenza. In queste ore il 40enne ha anche condiviso sui social delle foto della sua preparazione al Festival dell’anno scorso. Bisognerà capire quindi se il conduttore ravennate deciderà di riportare lo svedese sul palco, nella speranza di convincere anche Fiorello a fare il tris.