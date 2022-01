Regina Elisabetta, il gesto che ha sorpreso tutti: è la prima volta che accade

Momento di grande emozione: la Regina Elisabetta sorprende tutti. E’ la prima vola che la Sovrana compie un gesto simile

Come ogni anno, la Regina Elisabetta ha concesso a decine di persone le sue onorificenze a chi in qualche modo ha servito il Regno Unito. Questa volta però la Sovrana ha sorpreso davvero tutti: Elisabetta ha consegnato una Medaglia dell’Impero Britannico ad un bambino di 11 anni.

Durante il suo Trono non era mai successo prima. A ricevere la Medaglia è stato Tobias Weller, un bambino affetto da paralisi celebrale e autismo. In questi giorni i giornali britannici hanno fatto a gara per scoprire i premiati ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere il conferimento della Medaglia ad un bambino.

Regina Elisabetta, una decisione che potrebbe portare nuovi problemi nella Royal Family

Nei giorni scorsi sono rimbalzate nuove indiscrezioni sulla Regina Elisabetta circa una decisione che potrebbe portare non pochi malumori a corte. La Sovrana, stando a quanto rivelato dalla rivista Oggi, potrebbe lasciare il trono alla Middleton. Stando alla linea di successione, la Regina dovrebbe lasciare il suo posto al primogenito Carlo che, a sua volta, quando verrà a mancare, dovrebbe cedere a William.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate su Oggi, le cose potrebbero prendere un verso diverso. Soprattutto dopo l’uscita di Harry e Meghan, Kate Middleton è entrata nelle grazie della Sovrana e per questo motivo il passaggio di consegne potrebbe vedere in prima linea Kate. Questa però, per adesso resta solo un’indiscrezione ma, presto qualcosa potrebbe venire fuori con maggiori certezze.