Paolo Del Debbio scoppia a piangere a Domenica In: il motivo del crollo

Durante la diretta di Domenica In del 2 gennaio si è visto Paolo Del Debbio che piange: ecco cosa è successo in studio ed i motivi del suo crollo.

Paolo Del Debbio ha mostrato in più occasioni di essere un professionista dalle spalle larghe. Quando di recente gli si è chiesto come mai dedicava così tanto spazio ai cosiddetti no-vax all’interno del suo talk-show, Dritto e Rovescio, lui ha subito risposto: “Se non vado bene, possono mandarmi via. Lo farà qualcun’altro, ma bisogna fare informazione“.

LEGGI ANCHE >>> Domenica In, assenza eccellente: Mara Venier lo ha appena annunciato

Per questo motivo, vedere Paolo Del Debbio che piange e si commuove in diretta a Domenica In ha colpito moltissimi spettatori. Anche Mara Venier ha confermato di essere rimasta molto scossa, e di sentire le stesse sensazioni del giornalista: un applauso del pubblico ha quindi stemperato la tensione che si era creata nello studio di Rai 1.

Domenica In, perchè Paolo Del Debbio piange in diretta

Il giornalista Paolo Del Debbio sta promuovendo il libro “Le 10 cose che ho imparato dalla vita“, edito da Piemme. Per questo motivo è stato ospite nella trasmissione di Mara Venier, dove ha anche avuto l’occasione di parlare un po’ del suo privato, oltre a fornire qualche anticipazione sul contenuto del libro.

LEGGI ANCHE >>> Da Ballando con le Stelle a Domenica In: Mara Venier ha scelto proprio lui

All’interno del volume si ricorda anche il vissuto del padre di Del Debbio, Velio. L’uomo è stato prigioniero per due anni, dal 1943 al 1945, del campo di concentramento di Buchenwald, vicino Berlino. Fu liberato dagli americani, che curarono anche la sua denutrizione. Velio decise quindi di tornare con mezzi di fortuna in Italia.

NON PERDERTI >>> Domenica In, scintille in studio tra Mara Venier e Sabrina Salerno: che scontro – VIDEO

Giunto a Verona, decise di proseguire a piedi fino a Lucca, percorrendo circa 400 chilometri. Nel viaggio lo accompagnò Alfio: quando tornarono a casa, tutto il paese entrò in festa. È proprio qui che si è visto Paolo Del Debbio che piange in diretta a Domenica In. Il giornalista ha aggiunto: “Babbo ne parlava con difficoltà. Come fai a raccontare l’inferno?“.

Ecco Paolo Del Debbio che legge uno stralcio del suo nuovo libro: