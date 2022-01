Orietta Berti lascia tutti a bocca aperta: arriva un’importantissima rivelazione

Raggiunta dal Corriere della Sera, Orietta Berti ha rilasciato importanti dichiarazioni: il rapporto che la lega ad altri volti del mondo dello spettacolo

Con ‘Mille’, l’ultimo brano di Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti, per l’artista di Cavriago è cominciata una seconda giovinezza. Difatti Orietta, seguitissima dal pubblico della sua generazione, adesso è riuscita a conquistare anche tantissimi giovani. Con ‘Mille’ la cantante è arrivata al cuore di un pubblico molto vasto e vario sia per fasce d’età che per interessi. Raggiunta dal Corriere della Sera Orietta ha parlato di questo e tanto altro.

Dopo il grande successo dei scorsi mesi la 78unne è ricercatissima anche in Tv, più del passato. “Ho fatto tre volte Quelli che il calcio, cinque volte Buona Domenica, ora ancora Il tavolo con Fazio. Quando abbiamo finito il primo anno di Buona Domenica sono andata da Costanzo a ringraziarlo e lui mi ha detto: ‘Orietta, in questo ambiente non devi ringraziare nessuno, perché se tu non mi facevi audience, se tu non mi facevi comodo, io ti avrei lasciata a casa e invece ti ho confermato anche per l’anno prossimo’ “, ha dichiarato la Berti parlando proprio di come è nato il suo impegno sul piccolo schermo.

Orietta Berti confessa: il legame con Fabio Fazio ed altri volti della Tv

Raggiunta dal Corriere della Sera, Orietta Berti ha parlato del rapporto di amicizia che c’è tra lei e Fabio Fazio. L’artista infatti è una degli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa. A tal proposito la 78 enne ha dichiarato: “Ormai ci conosciamo da tanti anni, è come un terzo figlio“. Orietta ha ricordato il momento in cui Fazio la contattò per chiederle se le andasse di fare l’opinionista a Quelli che il calcio: “Io non ho mai guardato per intero una partita di pallone, gli ho detto”.

Il celebre conduttore le confessò che cercava proprio una persona come lei: “La vita regala spesso grandi occasioni. Vai a lavorare con una persona che non è tua coetanea, pensi di avere poche cose in comune, eppure scopri che ci vai d’accordo e la pensi allo stesso modo”.

Quanto al rapporto che l’artista ha con Fedez e Achille Lauro, la Berti ha rivelato che al momento riesce a vedere poco il marito di Chiara Ferragni e spesso Achille Lauro: “Lo trovo sempre in ogni trasmissione tv in cui vado”. Infine la cantante ha dichiarato: “Fedez è sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è proprio un vero milanese”.

Quanto ad Achille Lauro: “Ad alcuni può sembrare altezzoso per un suo certo distacco, invece è gentile e ben educato“, sottolineando che è molto intelligente. Sembra sempre svampito, ma è artista, e soprattutto è molto intelligente. “Mi trovo benissimo con lui, mi sembra di conoscerlo fin da quando era piccolo. Quando parliamo ho l’impressione di far parte della sua famiglia da sempre, di essere una sua zia alla lontana”, ha concluso la 78enne al Corriere.