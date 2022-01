Michael Schumacher, spuntano immagini inedite: tifosi commossi – VIDEO

Michael Schumacher, spuntano immagini inedite: tifosi commossi. Ci so no sempre mille occasioni per celebrare il campione tedesco

Da otto anni Michael Schumacher manca al mondo della Formula 1 ma soprattutto alla sua famiglia anche se fisicamente è sempre con loro. L’incidente sulle nevi di Méribel ha aperto un altro capitolo della sua vita, la mogie Corinna e i due figli stanno andando avanti con le loro forze confortati anche dai molti amici coltivati negli anni. E c’è sempre una buona occasione per ricordare tutto quello che è stato.

Una delle ultime occasioni era stata a metà luglio dello scorso anno, subito dopo il GP di Gran Bretagna e Silverstone. In quella occasione Mick Schumacher aveva finalmente potuto provare la Jordan 191 grazie alla quale il famoso padre aveva debuttato nel 1991 al GP del Belgio.

Allora Mick aveva commentato estasiato l’esperienza, parlando di un’emozione speciale a distanza di 30 anni. Ora però sul profilo twitter della Haas è stato finalmente postato anche il video di quella giornata con un cicerone d’eccezione come l’ex pilota di F1 Karun Chandhok. E per i tifosi di Schumi è stato commovente rivedere certe scene.

One of our favorite moments of 2021 💚💙 Here’s the behind the scenes from when Mick drove his dad’s first F1 car – the Jordan 191 💚💙#HaasF1 pic.twitter.com/6XNmg9CZoB — Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 2, 2022

Michael Schumacher, spuntano immagini inedite: l’incredibile coincidenza mondiale

Ma nelle ultime ore di Schumacher e del suo ruolo nella carriera del figlio ha parlato anche Sophie Kumpen, la mamma di Max Verstappen. Lei e Jos Verstappen hanno divorziato ormai da 13 anni, ma quando ancora stavano insieme e Max era piccolo, con la famiglia Schumacher facevano un gruppo unico.

Il pilota tedesco era stato compagno di Jos Verstappen alla Benetton nel 1994, primo titolo mondiale di Schumi, e spesso sono anche stati in vacanza insieme con i figli piccoli. Oggi Sophie Kumpen, intervistata da un’emittente olandese ha mostrato anche una foto con Michael Schumacher su un’amaca insieme a due bambini; uno è Max Verstappen e l’altra Gina Maria, la primogenita di Schumacher e Corinna. Per i suoi figli era “lo zio Michael” e così è rimasto.