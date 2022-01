Manuel Bortuzzo preso di mira da Katia Ricciarelli: il web insorge – VIDEO

Katia Ricciarelli prende un ennesimo scivolone su Manuel Bortuzzo, ma il web non ci sta più e vuole fuori dal GF Vip 6 la soprano

Katia Ricciarelli si è dimostrata un personaggio divergente all’interno del GF Vip 6. All’inizio si pensava che la sua presenza potesse arricchire culturalmente i suoi coinquilini e, se da un lato questo è vero, è altrettanto vero che ha avuto qualche scivolone e trasgredito qualche regola.

Ancora una volta, nel mirino della cantante lirica è finito Manuel Bortuzzo che avrebbe l’avrebbe infastidita durante una partita a carte con Manila Nazzaro.

Ma la discesa che c’è in giardino e che impedisce a Manuel di chiudere la vediamo solo noi da casa o loro vivono in un altro universo? Dico solo SCHIFO #gfvip pic.twitter.com/fJRwFPChvx

Mentre Manila e Katia giocavano a carte, Manuel Bortuzzo è uscito in veranda lasciando la porta aperta. Immediatamente la Nazzaro è apparsa seccata dal freddo che entrava da fuori, ma quando ha visto che è stato il nuotatore ad uscire ha lasciato correre senza polemiche. Al contrario, la Ricciarelli ha sbottato: “Come apre la porta, ce la fa anche a chiuderla”.

Il web è insorto ed i commenti sono stati molto duri nei confronti della soprano:

Katia che parla di Manuel che dovrebbe chiudere la porta come l’ha aperta…lei che se non la tirano in piedi 2 persone rimane spiaggiata sul divano come una balena. Ma non si vergogna? Poteva finire la sua carriera senza farci vedere che pessima persona è. #FUORIKATIA

— 🌞Dentro ogni GattaMorta c’è una zoccolaViva🌞 (@paolamontef) January 1, 2022