GF Vip 6, Soleil Sorge massacrata dai coinquilini: rivolta contro l’italoamericana

Dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, le strategie nella casa sembrano essere completamente cambiate: gli inquilini sembrano essere stufi di Soleil Sorge. Ecco cosa è successo e chi l’ha attaccata.

In tutte le edizioni del GF Vip e Nip, le discussioni più divertenti e più polemiche sono sempre ruotate intorno alla gestione ed alla condivisione del cibo in dispensa. Anche il GF Vip 6 non ha fatto eccezione ed ha visto al centro di un’inaspettata litigata fra gli inquilini della casa Soleil Sorge, che per la prima volta è stata zittita.

I concorrenti del reality-show, in più occasioni, non hanno nascosto di accusare le continue vessazioni e quella che hanno definito la “cattiveria” dell’influencer italoamericana. Per la prima volta, è stata proprio la principessa Lulù ad alzare la voce e zittirla piuttosto che entrare in una delle sue numerose crisi.

GF Vip 6, perchè si sono viste scintille fra Lulù e Soleil

Fino a quanto nella casa del GF Vip 6 c’era Alex Belli, Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse del programma. Adesso, però, sembra un po’ sottotono ed i coinquilini danno cenno di non essere più disposti a subire il suo atteggiamento. Quando Lulù ha chiesto a Barù riguardo la sparizione di un tartufo, Soleil ha voluto dire la sua.

Secondo l’influencer italoamericana la principessa Hailé-Selassié non avrebbe alcun diritto di parlare, perchè anche lei nasconderebbe il cibo in camera. Lulù è diventata una furia: si sarebbe portata una fetta di torta nella sua stanza solo perchè consigliata da Manila e Carmen. La fidanzata di Manuel non ha inoltre accettato di essere interrotta da Soleil.

Ecco dunque che ha alzato ancora di più la voce: “Non mi fai parlare? E allora urlo ancora di più. Devi sempre aggredire sempre le persone urlando. Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura? Noi non abbiamo paura. Basta. Ma chi ti ha parlato? Ora ciao, basta“. E poi, ancora: “Sono maleducata? Sì, così parlo a chi pare a me. Ciao, addio“.