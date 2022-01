“Si è fatto una canna nella casa”, confessione shock al GF Vip: scatta la squalifica?

Scandalo al GF Vip 6, dove un concorrente è stato sorpreso a fumare una canna. La regia censura la scena troppo tardi: cos’è successo.

Non mancano i colpi di scena all’interno del GF Vip, dopo l’ingresso in scena dei nuovi concorrenti. Infatti all’interno della casa è arrivato anche il canna-gate. Di certo questo non è un episodio inedito, infatti in passato fu Francesco Monte ad andare sul banco degli imputati per lo stesso motivo. Adesso invece tocca a Barù, uno dei nuovi concorrenti. Il nipote di Costantino della Gherardesca, poco dopo il suo ingresso, ha fatto discutere per aver ammesso di aver iniziato a fumare le canne da quando aveva 14 anni.

Adesso invece lo stesso concorrente si è reso protagonista di un nuovo scandalo all’interno della casa di Cinecittà. Infatti dalle parole si è passati ai fatti, con Barù sorpreso a fumarsi una canna proprio durante il reality. A scoprirlo ci avrebbe pensato Sophie Codegoni che ha rivelato come il tutto si sarebbe verificato durante la notte di Capodanno. L’ex protagonista di Uomini e Donne avrebbe rivelato il tutto ad Alessandro Basciano in sauna. A confermare la notizia, invece, ci avrebbe pensato Miriana Trevisan.

GF Vip, Barù sorpreso a fumarsi una canna: squalifica immediata?

Sono diversi i concorrenti della casa del GF Vip che avrebbero sorpreso Barù a fumarsi una canna. Infatti tra questi troviamo anche Jessica Selassiè, con la principessa che avrebbe confermato quanto detto da Sophie Codegoni. Inoltre da quando l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato la spinosa questione, è calata la mannaia del GF Vip. Infatti gli autori avrebbero staccato ogni collegamento, con la Codegoni chiamata d’urgenza in confessionale.

Quindi all’interno del reality è scoppiato un nuovo canna-gate, dopo quello isolano che provocò un grandissimo casino mediatico. Inoltre gli autori dovranno rivedere le riprese per capire se Barù abbia effettivamente fumato una canna. Ma soprattutto i telespettatori, adesso, vogliono capire come sia entrata della droga all’interno del reality. Non è escluso che il concorrente abbia portato in casa della cannabis light, legale in Italia. L’episodio di certo riscuoterà grandissimo clamore mediatico. Adesso quale sarà la decisione della produzione e di Alfonso Signorini? C’è qualcuno che parla di provvedimento o addirittura di possibile squalifica di Barù, ma questo lo scopriremo solamente nella diretta di lunedì.