Domenica In, assenza eccellente: Mara Venier lo ha appena annunciato

Tra poco in onda con Domenica In, Mara Venier ha annunciato della grande assenza per la puntata di oggi, domenica 2 gennaio

Dopo l’annullamento della puntata della scorsa settimana, oggi 2 gennaio, andrà in onda la prima puntata di Domenica In per il 2022. Purtroppo, come capitato per molti altri programmi trasmessi in questi giorni, anche oggi c’è stato più di un forfait dovuto alla positività al Covid di vari personaggi del mondo dello spettacolo.

Durante una diretta di Instagram in compagnia di Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia, la padrona di casa del Talk show del pomeriggio di Rai Uno ha annunciato una grande assenza per il programma.

Domenica In, Pierpaolo Pretelli non sarà in studio con Mara Venier

Pierpaolo Pretelli è diventato il braccio destro di Mara Venier, quest’ultima nutre una forte stima nei confronti dell’ex velino di Striscia La Notizia ed ex gieffino. Il compagno di Giulia Salemi, però, non sarà presenta alla puntata prevista per oggi di Domenica In a causa del fatto che la produzione ha deciso di ridurre al minimo indispensabile gli interventi dei diversi ospiti durante la puntata.

Per oggi, domenica 2 gennaio, Pierpaolo Pretelli è stato tirato fuori dalla scaletta del talk show. Il compagno di Giulia Salemi è in attesa di occupare un ruolo ben preciso all’interno del programma amatissimo dagli italiani, cui lui, fin qui, ha partecipato con grande entusiasmo.

A causa della sua assenza, oggi sarà rimosso anche lo spazio dedicato a Il Musichiere di cui lo stesso è protagonista.