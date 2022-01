Andria: ragazzi fanno esplodere una bomba carta nel cassonetto

Un gruppo composto da tre ragazzi ha fatto esplodere una bomba carta in un cassonetto per gli abiti usati. Siamo ad Andria, in Puglia, nel quartiere Europa. L'esplosione è avvenuta tra le auto in sosta e poteva causare danni ben maggiori. Per fortuna non ci sono stati feriti.