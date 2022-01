Amici, Lorella Boccia racconta: “Non è stato facile”. La verità sulla nascita della figlia

Lorella Boccia è mamma da ormai un paio di mesi e soltanto oggi ha raccontato la verità sulla nascita della figlia

La notizia della gravidanza di Lorella Boccia fu accolta con tanta emozione e gioia da parte del mondo di Amici di Maria De Filippi. La nascita di Luce Althea è stata qualcosa di indescrivibile per i genitori e per i loro amici. Dalle feste di Natale, Lorella e Niccolò hanno scelto di mostrare la piccola Luce sui social con i suoi occhioni azzurri.

Al settimanale Oggi, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha raccontato il momento del parto: “Non è stato facile. Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea. Per fortuna ora va molto meglio”.

Lorella Boccia e Niccolò Presta danno vita a Luce Althea: da cosa deriva il nome?

Luce Althea è il nome particolare scelto per la piccola di casa Presta-Boccia, ma da cosa deriva? “Luce è il nome femminile che più si avvicina a quello del nonno, Lucio ed è anche il nome con cui mia madre mi chiamava da piccolina”, ha raccontato la ballerina, “Althea significa “colei che guarisce”, e quando guarisci la tua vita riparte da zero. Per noi è successo questo: la bambina ci ha aperto le porte di un futuro diverso”.

