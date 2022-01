Un giorno indimenticabile per la Regina Elisabetta: nessuno lo immaginava!

La Regina Elisabetta festeggia una doppia ricorrenza e lo fa solo in nome dell’amicizia di una persona vicina alla Royal Family.

Questo Natale per la regina Elisabetta è stato segnato da importanti assenze. Sua Maestà, già segnata dalla scomparsa del principe Filippo e poi da quella della fedele dama di compagnia Ann Fortune FitzRoy, quest’anno ha dovuto rinunciare anche alla presenza del nipote Harry, ormai allontanatosi quasi definitivamente dalla famiglia reale dopo i tanti dissidi che non stanno trovando un punto di conciliazione.

Per il 25 dicembre molti pensavano che i Duchi di Sussex avrebbero regalato a sua maestà la gioia di incontrare per la prima volta la pronipotina Lilibet, nata a giugno scorso. Tutti si sbagliavano. I duchi di Sussex, infatti, non sono volati a Londra per onorare il Natale con l’anziana nonna ma hanno preferito restare a Montecito, in California. Però il giorno di Natale per Elisabetta II assume anche un altro significato: in tale giorno ricorre il compleanno di una sua carissima amica.

Royal Family, doppia ricorrenza per la Regina Elisabetta: lo fa ogni anno

Per la regina Elisabetta il 25 dicembre non significa solamente tacchino ripieno, torte salate e biscotti al pan di zenzero. Il giorno di Natale è un giorno doppiamente speciale perché in quello stesso giorno ricorre il compleanno di una parente nonché fidata amica di sua maestà: la cugina di primo grado principessa Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel di Kent.

Nata a Londra il 25 dicembre 1936 dal principe George, duca di Kent, e dalla principessa Marina di Grecia e Danimarca, ha trascorso la maggior parte della sua infanzia nella casa di campagna di famiglia a Coppins nel Buckinghamshire. La sua figura è di spicco nella Royal family in quanto è stata la prima principessa a frequentare il collegio della Heathfield School di Windsor, prima di andare a studiare a Parigi.

Il giorno di Natale, dunque, la regina Elisabetta festeggia il compleanno della principessa che negli anni si è sempre distinta per il suo impegno a favore di centinaia di enti di beneficenza tra cui Independent Age, Sightsavers, Florence Nightingale Foundation e Nature in Art Trust.