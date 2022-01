“Ti do un pugno in testa”, frase choc nella casa del GF Vip. Sanzione immediata? Lo scopriremo nella puntata di lunedì sera.

E’ uno dei programmi più seguiti e amati dagli italiani e, proprio per questo motivo, il GF Vip finisce continuamente sotto i riflettori. In queste ore si sono scatenate nuove polemiche per alcune espressioni che Alessandro Basciano ha rivolto a Sophie Codegoni e che sono state definite ‘maschiliste‘ da tantissimi telespettatori e utenti. Ma facciamo ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso. Nel corso del party di Capodanno Alessandro e Sophie si sono ripetutamente baciati, fino a quando la ex tronista di Uomini e Donne ha criticato alcuni atteggiamenti dell’ex volto di Temptation Island: “Smettila di dire che sono tua. Se io vado a fumare una sigaretta tu inizi a far lo scemo e cerchi di baciare le altre?”.

Alessandro e Sophie discutono: web indignato

A quel punto, però, Basciano non ci ha visto più e si è rivolto così alla bella Sophie: “Stai da sola, a me non me ne frega un c***o. Non mi frega nulla. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare gli altri. Stai con me, punto. Io non provo a baciare nessuna, se voglio farlo lo faccio e basta. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora. Non mi sfidare mai, non mi sfidare mai. Fidati”.

Il web si è letteralmente indignato e chiede a gran voce una sanzione da parte degli autori e di Alfonso Signorini. Cosa accadrà? Lo scopriremo nella prossima puntata in programma lunedì 3 gennaio.