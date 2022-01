Sanremo, dramma per un ex concorrente: “Sto andando a ricoverarmi, pregate per me”. Ansia tra i fan dell’artista

Una settimana fa aveva ammesso di essere positivo al Covid e adesso le sue condizioni di salute sono peggiorate. Luca Sepe sta tenendo in apprensione i suoi tantissimi fan in queste ore e adesso arrivano nuovi importantissimi aggiornamenti: il cantautore originario di Napoli, infatti, ha appena scritto un messaggio su Instagram che ha fatto preoccupare i suoi follower (quasi 135mila): “Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. Pregate per me. Vi voglio bene”.

Luca Sepe sta male a causa del Covid: le sue parole

Luca Sepe, che tra le altre cose è produttore di vari youtuber tra i quali Rafelopazz e Carolina (alias Carmine Migliaccio) e speaker e conduttore radiofonico a RADIO CRC TARGATO ITALIA, vanta anche una partecipazione al Festival di Sanremo del 1998 con il brano Un po’ di te, classificandosi al terzo posto nella categoria Nuove Proposte.

Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute di Luca Sepe, con la speranza che tutto vada per il meglio.