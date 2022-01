Sanremo 2022, l’ultima idea è incredibile: sarebbe la prima volta in assoluto

Il video Sì Sì Vax dei tre virologi Pregliasco-Crisanti-Bassetti è diventato virale sul web. Dopo l’esibizione canora c’è chi dice si al Festival di Sanremo 2022

Dopo il mare di polemiche che si è scatenato attorno ai tre virologi Pregliasco-Crisanti-Bassetti per il video musicale eseguito sulle note di Jingle Bells con Sì Sì Vax, Maurizio Costanzo ha lanciato la sua provocazione. Dopo l’esibizione canora diventata virale sui social, il celebre giornalista sul quotidiano La Stampa ha scritto di volere al Festival di Sanremo 2022 i tre virologi.

Ecco che a rispondere per primo è stato il Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco. Raggiunto dai microfoni dell’AdnKronos il docente ha dichiarato: “Andare a Sanremo? Beh, sarebbe un’occasione per comunicare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, nuova stoccata ad Amadeus: “Ci sono artisti che lo meriterebbero”

Pregliasco dice ‘Sì’ al Festival di Sanremo 2022: la risposta di Amadeus

Dopo il video Sì Sì Vax realizzato con i colleghi Bassetti e Crisanti, Pregliasco dice sì al Festival di Sanremo 2022. Di certo però, il virologo non approderebbe sul palcoscenico della kermesse sanremese per cantare: “Se venissi invitato non ci andrei certo per cantare, ma magari per fare divulgazione“, ha chiosato all’AdnKronos.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Ex vincitore di Sanremo condurrà un programma Rai in prima serata: che bomba

Insomma, non ci resta che attendere una risposta da parte del direttore artistico. Per il momento nulla è da escludere: vista la nuova impennata di contagi Amadeus potrebbe decidere di ritagliare uno spazio dedicato alla divulgazione. La kermesse sanremese, da questo punto di vista, si presterebbe come un grande palcoscenico per diffondere il messaggio dei tre virologi.