Royal Family, sta per arrivare il momento tanto atteso: tutti col fiato sospeso

Royal Family, avverrà nel 2022: c’è grandissima attesa! Il calendario dei Windsor è già ricco di appuntamenti per il prossimo anno

Si è chiuso un anno non troppo felice per la Royal Family inglese, così come per il resto del mondo. Il rialzo dei contagi di Covid ha creato delle difficoltà nelle celebrazioni del Natale per i Windsor, costretti per il secondo anno consecutivo a cancellare la riunione familiare in senso più esteso. La Regina ha accusato particolarmente il momento, rattristata dalle festività senza il duca di Edimburgo al fianco e con il nipote Harry lontano. Quello che sta per cominciare sarà però un anno ricco di appuntamenti, sia per lei che per il resto della famiglia. Il 2022 porta conn sè delle ricorrenze davvero molto importanti. Vediamole insieme.

Innanzitutto si avvicina il Giubileo di Platino di Sua Maestà, per festeggiare i 70 anni alla guiida del Regno Unito. Un traguardo unico nella storia britannica, che vedrà una serie di appuntamenti davvero imperdibili. Il clou delle celebrazioni si toccherà a giugno, esattamente da giovedì 2 a domenica 5, con i seguenti eventi previsti:

La parata del compleanno della regina (Trooping the Colour), 2 giugno

Segnali del giubileo di platino, 2 giugno

Servizio di ringraziamento, 3 giugno

Il derby a Epsom Downs, 4 giugno

Platinum Party a Palazzo, 4 giugno

Il concorso del Giubileo di Platino, 5 giugno

Royal Family, avverrà nel 2022: un calendario fittissimo di appuntamenti importanti

Come detto però non si fermano qui gli avvenimnti di livello del 2022 reale. Gennaio porterà con sè infatti il 40esimo compleanno di Kate. La duchessa di Cambridge taglierà l’ìmportante traguardo il prossimo 9 gennaio, con una festa che sarà a carattere privato.

Passando alla primavera sarà il momento della commemorazione del principe Filippo, a un anno dalla scomparsa. I funerali si svolsero il 17 aprile nella Cappella di San Giorgio sul terreno del Castello di Windsor. Covid permettendo quest’anno sarà possibile a molte più persone partecipare all’evento (nel 2021 furono solo 30).

Il 21 giugno sarà anche il compleanno del principe William, anch’egli quaratenne al pari della moglie. Per ora non è dato sapere se ci sarà qualche festa particolare anche a carattere pubblico. Resta invece da definire la data di uscita della biografia del principe Harry, attesissima per i contenuti che si preannciano davvero esclusivi.