Roma: il tradizionale tuffo nel Tevere da Ponte Cavour

Tradizione rispettata: anche quest'anno, come da 34 a questa parte, Giuseppe Palmulli (alias Mister Ok) si è tuffato da Ponte Cavour dentro il Tevere in occasione del primo giorno dell'anno. Il tuffo è avvenuto pochi minuti dopo le 12 fra gli applausi della folla assiepata lungo le rive del fiume.