Oggi con la sua voce rappresenta l’Italia in tutto il mondo: la riconosci?

La bambina nella foto oggi è una delle cantanti italiane più amate non solo nel nostro territorio, ma in tutto il mondo. Il suo viso è rimasto pressoché uguale.

La protagonista di oggi è nata a Faenza il 16 maggio 1974. La sua passione per la musica e per il canto l’ha portata presto a esibirsi davanti al pubblico, infatti nel 1993 ha partecipato e vinto il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano La solitudine. L’anno seguente, nel 1994, ha confermato il successo dell’anno passato classificandosi terza con il brano Strani amori. Con quest’ultimo brano è riuscita a battere un record, divenendo la cantante con le maggiori vendite del Festival del 1994.

Oggi è con la sua voce rappresenta l’Italia in tutto il mondo: la riconosci?

La sua voce ha catturato sin da subito tantissime persone tant’è che si è esibita in tutto il mondo con le sue tournée. Ha raggiunto il mercato discografico internazionale, in numerosi paesi dell’Europa, dell’America del Nord e dell’America Latina, diventando la cantante italiana più nota dagli anni novanta in poi.

Tra i tanti artisti con i quali ha collaborato spiccano i nomi di Madonna, Phil Collins, Michael Jackson, Kylie Minogue, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Ivete Sangalo, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Michael Bublé, Josh Groban, Andrea Bocelli, James Blunt, Ennio Morricone, Ray Charles e Luciano Pavarotti.

Il tabloid britannico The Sun l’ha inserita tra le trenta cantanti che “non saranno mai dimenticate”. Le stime di vendita della FIMI e della Rai invece affermano che la cantante abbia superato i 70 milioni di dischi venduti nel mondo aggiudicandosi 226 dischi di platino.

Ha ricevuto anche numerosi premi tra cui candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello mondiale venendo nominata agli Emmy Awards, al Premio Oscar e ai David di Donatello. La bambina nella foto come avrete sicuramente capito è Laura Pausini.