Michael Schumacher, nuova clamorosa rivelazione: brividi nel mondo dello sport

Michael Schumacher, nuova clamorosa rivelazione: tutti gli appassionati hanno i brividi. Pochi lo conoscono come Luca Cordero di Montezemolo

Nessuno può dimenticare le gesta in pista di un campione come Michael Schumacher. La vittoria di Max Verstappen ha lasciato Hamilton a quota sette titoli mondiali, appaiato con il fenomeno tedesco. Il primato storico per ora è salvo, così come la riconoscenza di tutti i tifosi Ferrari, sempre legatissimi al proprio campione. A 8 anni dal terribile incidente di Meribel, nessuno ha smesso di inviare pensieri e auguri alla famiglia Schumacher, per una difficile ma ancora possibile guarigione. Per ricordare nel migliore dei modi l’ex pilota di Formula 1, RaiPlay ha deciso di dedicargli una puntata di ‘Ossi di seppia, quello che ricordiamo’. Lo speciale, che è disponmibile dal 28 dicembre, vede la partecipazione di Luca Cordero di Montezemolo, con aneddoti e racconti davvero esclusivi. Il programma, prodotto da 42° Parallelo, è un’esplorazione emozionale del passato che ripercorre in 26 puntate (sfruttando l’ausilio delle Teche Rai e dagli archivi fotografici) tutti i fatti che hanno caratterizzato la storia italiana.

Michael Schumacher, nuova clamorosa rivelazione: Luca Cordero di Montezemolo svela alcuni particolari

In questa speicifica puntata dedicata a Schumi, Montezemolo ricorda gli splendidi momenti trascorsi insieme in Ferrari, da quel 1996. L’arrivo in Italia venne accolto come un trionfo, visto che i due titoli conquistati con la Benetton davano la garanzia di puntare sul migliore. Nel 2000 arrivò poi il primo Mondiale a Maranello e l’apertura di un ciclo davvero indimenticabile.

L’ex presidente della Rossa ha spiegato nel corso del programma: “Quando venni a sapere dell’incidente decisi di radunare non solo i collaboratori, ma anche tutto il mondo dei Ferrari Club per andare sotto l’ospedale di Grenoble e dire ‘Michael, ce la devi fare’, ci fu una mobilitazione dei tifosi con la speranza che potesse uscire dal coma in tempi brevi”. Di tempo ormai ne è passato parecchio e la speranza di tutti è rimasta sempre la stessa: rivedere Michael come ai vecchi tempi.