Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta una vera e propria icona delle serie TV e la notizia è arrivata pochi istanti fa

Lutto improvviso nel mondo del cinema e dello spettacolo statunitense. All’età di 99 anni, ad appena diciassette giorni dal suo 100esimo compleanno, si è spenta Betty White, vera e propria icona delle serie televisive e non solo. L’ormai ex artista originaria di Oak Park annovera tra i suoi massimi capolavori Cuori senza età (The Golden Girls nella versione originale) e Mary Tyler Moore. Proprio per la sua inconfondibile arte e per il suo modo di fare sempre garbato e mai sopra le righe, Betty White era considerata ormai da tutti “la Nonna d’America”.

Betty White è morta a 99 anni: Usa in lutto

La White aveva iniziato la sua carriera addirittura come modella prima di fare il suo ingresso nel cinema tra gli anni Quaranta e Cinquanta con la serie Life with Elizabeth e Date with the Angels.

Ma i suoi migliori lavori restano sicuramente Cuori senza età a cui hanno partecipato anche attori di fama internazionale come George Clooney e Quentin Tarantino e Mary Tyler Moore Show, dove interpretava Sue Ann Stevens. Ci lascia, dunque, una grandissima attrice che ha emozionato tutti con la sua arte a tratti ineguagliabile.