Il Paradiso delle Signore anticipazioni, duro scontro per Ezio Colombo: segreto a rischio

Il matrimonio tra Ezio e Veronica dipenderà solo da Gloria e zia Ernesta: il duro scontro mette a repentaglio l’incredibile segreto

Com’è a tutti noto, Il Paradiso delle Signore è in pausa: la soap di Rai Uno tornerà ad appassionare il pubblico del piccolo schermo a partire da lunedì 3 gennaio 2022. Intanto, stando alle anticipazioni, nelle nuove puntate non mancheranno colpi di scena, ma procediamo con ordine.

Il matrimonio tra Veronica Zanatta ed Ezio Colombo verrà meno. I due si ritroveranno ad affrontare numerosissimi problemi: il più importante di tutti è Gloria. La capocommessa si fingerà morta per consentire ad Ezio di risposarsi? Tutto dipenderà anche da zia Ernesta.

Il segreto di Ezio rischia di essere scoperto: tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Per consentire a Ezio di sposare Veronica è necessario che zia Ernesta, trasferitasi a Milano per restarci, certifichi la morte di Gloria. La donna però deciderà di non acconsentire alla richiesta dell’umo dichiarando il falso: i due arriveranno allo scontro.

Per scoprire come andranno a finire le cose tra Ezio e zia Ernesta non ci resta che seguire le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal prossimo 3 gennaio 2022, dalle ore 15:55, su Rai Uno. Stando alle anticipazioni, il segreto sarà udito da qualcuno durante l’accesissimo scontro tra due protagonisti.