Il Cantante Mascherato, addio a due amatissimi giudici: al loro posto proprio lui per la felicità degli italiani.

Ha riscosso un grandissimo successo nel corso delle prime due edizioni e, proprio per questo motivo, la Rai ha deciso di calare il tris. Il programma in questione è il Cantante Mascherato, che sarà condotto dalla solita Milly Carlucci e che prenderà il via il prossimo 11 febbraio. L’ultima puntata, invece, dovrebbe andare in onda il 25 marzo.

Ma veniamo alle tantissime novità di questa terza edizione, che si preannuncia davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena. Dei cinque giudici sono stati confermati Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, mentre non ci saranno Patty Pravo e Costantino della Gherardesca.

Il Cantante Mascherato, quante novità nella terza edizione

A prendere il loro posto sarà quasi sicuramente Morgan, che si è classificato al terzo posto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Il nuovo coreografo sarà Simone Di Pasquale che prenderà il posto di Raimondo Todaro. Da Ballando con le Stelle arriva anche un’altra protagonista della prossima edizione, ovvero Sara Di Vaira che ricoprirà il ruolo di investigatrice a bordo campo.

Gli ingredienti, insomma, per assistere ad una terza edizione da applausi ci sono tutti: non resta che attendere l’inizio del programma fissato per venerdì 11 febbraio.