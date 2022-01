GF Vip, incidente durante la festa di Capodanno: si schianta contro la porta a vetri – VIDEO

GF Vip, incidente durante la festa di Capodanno: si schianta contro la porta a vetri come mostrano le immagini di questo video

Attimi di paura ieri sera nella casa del GF Vip, nel bel mezzo della festa di Capodanno. Soleil Sorge, infatti, si è resa protagonista di un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze: la bellissima influencer ed ex volto di Uomini e Donne si è letteralmente schiantata contro la porta a vetri del giardino tra lo stupore degli altri inquilini della casa. I festeggiamenti si sono bruscamente interrotti per capire quali fossero le reali condizioni fisiche di Soleil prima di riprendere successivamente proprio all’esterno dell’abitazione più spiata d’Italia.

GF Vip, paura per Soleil: si schianta contro il vetro

Soleil e gli altri, dunque, erano impegnati nel più classico dei ‘trenini’ di fine anno quando proprio la 27enne originaria di Los Angeles ha urtato contro il vetro che dà sul giardino esterno della casa.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Soleil Sorge, rivelazione pazzesca al GF Vip 6: “Questa cosa l’ho vissuta” – VIDEO

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Manuel Bortuzzo commuove i fan al GF Vip 6: confessione strappalacrime – VIDEO

Soleil ha prontamente ripreso la corsa del trenino, mentre il vetro è andato completamente distrutto. Attimi di paura, dunque, che per fortuna non hanno portato gravi conseguenze nella casa: l’appuntamento è adesso per lunedì 3 gennaio, quando il padrone di casa Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata di uno dei programmi più seguiti in Italia. Colpi di scena e sorprese, insomma, sono ancora una volta dietro l’angolo. Di seguito, il video dell’incidente che ha visto protagonista Soleil: