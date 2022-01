Federica Panicucci, il 2022 inizia con una pessima notizia: che mazzata per la celebre conduttrice televisiva

Il 2022 di Federica Panicucci non comincia nel migliore dei modi, anzi. La splendida conduttrice di Mediaset, infatti, incassa una pesantissima batosta nel testa a testa con la Rai in occasione del Capodanno in tv. Una sconfitta che brucia, resa ancora più amara dal grande distacco che hanno fatto registrare gli ascolti dalla Rai e proprio da Mediaset. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questo importantissimo argomento.

Federica Panicucci si arrenda alla Rai: gli ascolti del 31 dicembre

Nella serata di ieri, venerdì 31 dicembre 2021, L’Anno che Verrà (Rai1) ha fatto registrare il 33% di share con la bellezza di 6.453.000 spettatori, mentre Capodanno in Musica (Canale 5) condotto proprio da Federica Panicucci ha raccolto 3.055.000 spettatori per un totale di 16.7% di share.

Gli Aristogatti (Rai2) è stato visto da 1.594.000 spettatori pari al 7.8% di share, mentre Pulp Fiction su Italia 1 ha incollato davanti allo schermo 605.000 spettatori (3%). Il Festival del Circo di Montecarlo (Rai3) si ferma a 1.585.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%, mentre Le Comiche su Rete 4 non va oltre i 470.000 spettatori con il 2.3% di share. Chiudiamo con Parenti Serpenti (La7) e Cirque du Soleil: Kurio-Cabinet of Curiosities (TV8) che hanno registrato rispettivamente 478.000 spettatori con uno share del 2.4% e 240.000 spettatori con uno share dell l’1.2%.