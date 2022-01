Campionissimo via dalla Juventus per 75 milioni: tifosi senza parole. Il Barcellona sta facendo sul serio in vista di giugno

Massimiliano Allegri ha già fatto le sue richieste alla dirigenza bianconera per rinforzare la rosa. La rincorsa al quarto posto in classifica è il grande obiettivo di questo inizio di 2022, con la qualificazione alla Champions League che diventa di fondamentale importanza anche a livello economico. Al di là di questo, anche per finanziare la campagna acquisti di gennaio ci sarà probabilmente bisogno di vendere qualche pezzo. Ramsey, McKennie, Rabiot e Bernardeschi sono tutti sulla lista dei partenti e si proverà a piazzarli in questa finestra invernale. Dal punto di vista degli arrivi si parla molto di Scamacca e Frattesi, ma per loro bisognerà probabilmente aspettare l’estate. A giugno i cambiamenti potrebbero essere anche più profondi, con due grossi nomi in ballo: Vlahovic in entrata e de Ligt in uscita. Il centrale olandese è finito nelle mire del Barcellona e con ogni probabilità finirà in Spagna al termine della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpaccio in attacco: arriva la rivelazione della Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri accoglie un colpo dalla Serie A: firma vicina

Campionissimo via dalla Juventus per 75 milioni: il Barcellona ha le mani su de Ligt

I blaugrana stanno rifondando il loro parco giocatori, inserendo giovani della Masia e comprando talenti dall’estero come Ferran Torres. Lo spagnolo arriva dal Manchester City per 55 milioni più 10 di bonus e andrà a costituire l’ossatura futura del gruppo di Xavi. Nonostante i debiti monstre, i catalani sono pronti ad investire cifre importanti anche in estate. Il nome per la difesa è proprio quello di Matthijs de Ligt, sempre più lontano dalla permanenza a Torino. Arrivato nell’estate del 2019, l’olandese non ha mai convinto a pieno, nonostante i 75 milioni di euro versati nelle casse dell’Ajax. Secondo quanto riportato dalla Spagna, esisterebbe una clausola per il Barcellona per portarlo in Spagna con una cifra identica a quella pagata dalla Juventus due anni e mezzo fa. Sul contratto di de Ligt c’era anche un’opzione da 125 milioni per liberare il cartellino, ma non sarebbe valida per il club di Laporta. Raiola avrebbe inserito un via d’uscita speciale solo per il Barça, che con 75 milioni può portarlo a casa. I soldi verrebbero poi reinvestiti dalla ‘Vecchia Signora’ per rinforzare difesa e centrocampo. Si parla già di un tentativo per Rudiger a parametro zero, oltre che per Zakaria, che ha comunicato ufficialmente come non intenda rinnovare il contratto con il Monchengladbach.