Anticipazioni Love is in the Air, Serkan sorprende tutti: la decisione su Kiraz

Le anticipazioni di Love is in the Air fanno sapere che Serkan, appreso che Kiraz è sua figlia, prenderà una decisione inaspettata

Dal 3 gennaio 2022 si aprirà un nuovo anno in compagnia di Love is in the Air con nuove puntate che sconvolgeranno i telespettatori italiani, come di consueto su Canale 5 dalle 16.55 alle 17.35. In particolare, sotto i riflettori ci finirà Serkan dopo aver scoperto che Kiraz è sua figlia.

Il Bolat non vuole sapere nulla della bambina, ma Aydan, con l’aiuto di Engin, cerca di far affezionare l’uomo a Kiraz. Tuttavia, Serkan sembra essere concentrato su tutt’altro: Eda è alle prese con una presentazione che finisce per essere un successo.

Anticipazioni Love is in the Air, Kiraz è scomparsa: cosa succede

È il compleanno di Kiraz e le persone attorno alla bambina preparano una meravigliosa festa durante la quale la piccola scompare. Saranno Can e Serkan a ritrovare la bambina che prova a far volare in aria un palloncino con su attaccato un biglietto in cui si legge: “Papà, oggi è il mio compleanno”. Aydan vuole ottenere l’affidamento di Kiraz a tutti i costi e spinge il Bolat a firmare con l’inganno.

Serkan decide di voler fare una sorpresa a Kiraz e si intrufola in casa di Eda di soppiatto, quest’ultima, però, credendo fosse un malintenzionato a scavalcare, lo aggredisce. Ad ogni modo, il Bolat vuole conquistare la bambina, senza successo: è così che decide di affidarsi ad una pedagogista con la quale nascerà qualcosa che farà fraintendere Eda.