Alessia Marcuzzi, colpo di scena pazzesco: cambia di nuovo tutto

Colpo di scena per il futuro lavorativo di Alessia Marcuzzi: la conduttrice televisiva farà un dietrofront? Scopriamo i dettagli

Da quando Alessia Marcuzzi ha dato il suo addio a Mediaset, dopo 25 anni di carriera, sul web sono rimbalzate non poche indiscrezioni circa il suo futuro sul piccolo schermo. In ultimo si è parlato di una proposta che l’amata conduttrice avrebbe ricevuto da Amadeus per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2022, ma nulla di tutto ciò ha mai trovato conferma.

Adesso, però, è arrivato il colpo di scena. Ebbene, sembrerebbe proprio che la 49enne romana sia stata contattata da Pier Silvio Berlusconi: quest’ultimo vorrebbe nuovamente la Marcuzzi al timone de Le Iene. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna dove si legge: “Alessia Marcuzzi potrebbe tornare alla guida de Le Iene”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, Isabella Ricci stupisce tutti: “E’ meraviglioso” – FOTO

Alessia Marcuzzi, il volere di Pier Silvio Berlusconi: al timone de Le Iene?

Stando a quanto si legge sul settimanale Diva e Donna, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe nuovamente Alessia Marcuzzi al timone de Le Iene su Italia Uno. Per il momento però si tratterebbe solo di un’indiscrezione che ancora non ha trovato conferma da entrambe le parti.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Milly Carlucci scatenata: un’icona della TV parteciperà a Ballando con le Stelle 2022

Intanto che il suo futuro in tv resti incerto, la Marcuzzi si sta dedicando alle società di sua proprietà: Marks&Angels e Luce Beauty. Insomma, nonostante il periodo di pausa, l’amatissima conduttrice non si è mai fermata del tutto.