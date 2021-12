Sanremo 2022, punto interrogativo sulla co-conduzione: rispunta il nome di ex protagonista

Manca sempre meno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e c’è ancora molta indecisione sui co-conduttori: saltano Marcuzzi, Isoardi e Lamborghini

Manca sempre meno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e intanto sul web continuano a rimbalzare i nomi di chi potrebbe affiancare Amadeus. Ultimamente si è parlato tanto di Elettra Lamborghini, Elisa Isoardi e soprattutto di Alessia Marcuzzi ma, stando alle ultime indiscrezioni, nessuna delle tre vestirà il ruolo di co-conduttrice sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston.

Come ha rivelato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, al fianco di Amadeus potrebbe esserci un nome mai vagliato finora. Intanto Candela ha fatto un riferimento a Tommaso Paradiso. Il cantautore dovrebbe approdare sul palcoscenico dell’Ariston ma nelle vesti di valletto anziché di co-conduttore: “La sua presenza sarebbe prevista, ma in un ruolo differente”, ha rivelato il giornalista.

Sanremo 2022, spunta di nuovo il nome di Fiorello: tutti i dettagli

Presto avrà inizio la 72esima edizione del Festival di Sanremo e Amadeus continua ininterrottamente a lavorare per assicurare la buona riuscita della kermesse musicale. Tra i nomi rimbalzati sul web, era stato escluso Fiorello. Lo showman, stando alle indiscrezioni, non aveva alcuna intenzione di approdare sul palcoscenico dell’Ariston per la terza volta consecutiva.

Adesso però qualcosa probabilmente è cambiato: pare proprio che Fiorello stia in trattativa. Insomma, seppure manchi sempre meno, ancora non ci sono grandi certezze se non sull’elenco degli artisti in gara. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.