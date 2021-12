Pescara: sequestrati 8 quintali di botti illegali

La polizia di Pescara ha sequestrato oltre 8 quintali di botti illegali in vista dell'ormai imminente capodanno. Unità cinofile e artificieri hanno scoperto il materiale in diversi depositi della città e della sua provincia, procedendo inoltre al sequestro di 2 depositi e oltre 25mila articoli pirotecnici destinati alla vendita. Le attività investigative proseguiranno nei prossimi giorni per ricostruire l'intera filiera dei botti illegali, dalla manifattura fino all'illecita messa sul mercato.